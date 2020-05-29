«Очень хочу еще»: 52-летняя Памела Андерсон собралась под венец в шестой раз

52-летняя Памела Андерсон заявила о желании отправиться под венец в шестой раз. Ранее американская актриса уже была замужем за рок-музыкантами Томми Ли и Кидом Роком, дважды становилась женой кинопродюсера Рика Саломона, а также имела опыт официальных отношений с продюсером Джоном Питерсом. Последний брак, к слову, просуществовал всего 12 дней – тогда Памела говорила, что не вполне уверена, чего именно она хочет от жизни и от нового возлюбленного.

На днях же Андерсон огорошила общественность заявлением, что желает вновь узаконить отношения. В интервью для Daily Mail актриса рассказала, что рассчитывает получить от этой жизни еще один шанс на счастливую семью. Уж его-то она точно не упустит.

«Я очень хочу еще раз выйти замуж. Господи, пожалуйста», — обратилась она к Всевышнему.

Кроме того, выяснилось, что сама Памела половину своих браков таковыми и вовсе не считает. Андерсон считает, что становилась женой лишь три раза, все остальное же можно не принимать в расчет. Примечательно, что до отношений с Питерсом именно брак с Саломоном считался самым коротким: тогда влюбленные прожили вместе всего год.