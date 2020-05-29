«Хочу жениться»: дочь Малинина в кружевном сарафане влюбила в себя незнакомца

20-летняя дочь Александра и Эммы Малининых, Устинья, в кружевном сарафане сумела влюбить в себя прекрасного незнакомца. Обучающаяся за рубежом девушка очень скучает по возможности беспрепятственно путешествовать по миру. На днях Устинья поделилась с фолловерами архивным кадром с отдыха в Италии. Малинина позировала на фоне пляжной зоны в белом кружевном сарафане с оборками. Сквозь наряд проглядывал цветастый купальник.

Нежный и легкий наряд, судя по всему, оказался по душе одному из внимательных подписчиков. Мужчина высказал свое желание связать судьбу с Устиньей публично.

«Устинья, ты прекрасна. Хочу на тебе жениться», — написал он. Сама Малинина отвечать на предложение не стала.

Ранее Устинья рассказала, почему не спешит представлять молодого человека публично. Малинина подметила, что еще давно она договорилась с братом Фролом, что возлюбленный будет обнародован тогда, когда она поймет, что хочет связать с этим человеком свою жизнь раз и навсегда.