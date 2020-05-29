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«Хочу жениться»: дочь Малинина в кружевном сарафане влюбила в себя незнакомца

Увидев архивный снимок девушки, мужчина изъявил желание взять ее в жены.

«Хочу жениться»: дочь Малинина в кружевном сарафане влюбила в себя незнакомца
Устинья Малинина/Фото: https://www.instagram.com/p/CAOR14pI6Va/

20-летняя дочь Александра и Эммы Малининых, Устинья, в кружевном сарафане сумела влюбить в себя прекрасного незнакомца. Обучающаяся за рубежом девушка очень скучает по возможности беспрепятственно путешествовать по миру. На днях Устинья поделилась с фолловерами архивным кадром с отдыха в Италии. Малинина позировала на фоне пляжной зоны в белом кружевном сарафане с оборками. Сквозь наряд проглядывал цветастый купальник.

Нежный и легкий наряд, судя по всему, оказался по душе одному из внимательных подписчиков. Мужчина высказал свое желание связать судьбу с Устиньей публично.

«Устинья, ты прекрасна. Хочу на тебе жениться», написал он. Сама Малинина отвечать на предложение не стала.

Ранее Устинья рассказала, почему не спешит представлять молодого человека публично. Малинина подметила, что еще давно она договорилась с братом Фролом, что возлюбленный будет обнародован тогда, когда она поймет, что хочет связать с этим человеком свою жизнь раз и навсегда.

«Я покажу его, когда придет время. Но не сейчас», подытожила тогда она.

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