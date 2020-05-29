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Сладкий малыш: двухлетний брат трогательно поздравил Стешу Маликову с открытием собственного бизнеса

Дочь Дмитрия Маликова теперь выпускает платья.

Сладкий малыш: двухлетний брат трогательно поздравил Стешу Маликову с открытием собственного бизнеса
Стеша и Марк Маликовы/Фото: https://www.instagram.com/p/CAAVX0khYbW/

Двухлетний Марк трогательно поздравил старшую сестру Стешу Маликову с открытием собственного бизнеса. Накануне девушка анонсировала открытие собственного бизнеса — вместе с подругами модель теперь выпускает платья для девушек. Стеша признавалась: она достаточно давно думала над созданием собственной линейки. Благодаря университету Маликова нашла единомышленниц, вместе с которыми решилась воплотить идею в жизнь.

Одним из первых старшую сестру с дебютом поздравил маленький Марк. Стеша поделилась на личной странице в Instagram видео, на котором мальчик вдохновляет родственницу на свершения.

«Я поздравляю с коллекцией платьев!», — с трудом озвучил сложную мысль Марк.

В свою очередь, Стеша поблагодарила любимого малыша и подметила, что ей очень приятно слышать это от брата. Спешат поздравить Маликову с новым начинанием и в социальных сетях.

«Мечты должны сбываться», «Стеша, вы – умница», «Красотка, поздравляем!», — высказались подписчики.

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