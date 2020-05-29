«А она красивая!»: Влад Соколовский обзавелся новой девушкой

Бывший супруг певицы Риты Дакоты Влад Соколовский обзавелся новой девушкой. Напомним, муж и жена развелись в 2018 году. Тогда певица обвиняла мужчину в многочисленных изменах. Спустя время бывшие супруги смогли найти общий язык: сейчас Влад беспрепятственно появляется в доме Риты, нянчится с маленькой Мией и даже присутствовал на дне рождения дочери вместе с новым мужчиной Дакоты.

Сейчас у Соколовского, судя по всему, появилась новая дама сердца. Внимательные фолловеры заметили детали, доказывающие, что Влад проводит совместное время с моделью и участницей кастинга в группу Serebro Ангелиной Сурковой. Так, в stories девушка опубликовала занятия спортом на фоне кирпичной стены в доме Соколовского. Но главной подсказкой все равно стал висящий на стене пылесос – ранее гаджет уже видели в профиле Влада.

В комментариях к последнему посту исполнителя спешат поздравить с новыми отношениями. «А она красивая!», «Влад, да ты счастливчик», «Любви вам большой», — пишут люди. Сам Соколовский факт новых отношений пока не прокомментировал.