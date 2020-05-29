«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Звездные наследники критикуют родителей»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Он был незаменимым»: дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым

Знаменитый артист удочерил Ксению, когда женился на ее матери.

«Он был незаменимым»: дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым
ИРИНА АЛФЕРОВА С ДОЧЕРЬЮ КСЕНИЕЙ. ФОТО: instagram.com/ksenialferova/INSTAGRAM.COM

В пятницу, 29 мая, знаменитому актеру театра и кино Александру Абдулову исполнилось бы 67 лет. В день его рождения многие поклонники вспоминают артиста с тоской и любовью. А особенно сильно, конечно, его друзья, родные и близкие. Дочь Ирины Алферовой, первой жены Абдулова, Ксения познакомилась с легендой кинематографа в первую очередь как с отчимом. Ей было 3 года, когда мама встретила Абдулова. И в день рождения легенды Ксения поделилась в Instagram  редким совместным архивным кадром.

«Он был незаменимым, самым верным другом! Он научил меня дружить! – написала под фотографией Ксения. – Спасибо, Господи, что в моей жизни был такой мужчина, такой Человек, такой друг, такой Папа! Дорогой мой, любимый, родной, очень много людей помнят тебя, любят тебя! Ты со всеми нами все время, ты рядом!».

Черно-белое воспоминание Ксении нашло отклик в сердцах ее подписчиков. Многие поспешили отметить, что Абдулов – по-настоящему великий артист и невероятный человек. «Побольше бы таких людей, и почему они так рано уходят… Жаль», — написал кто-то в комментариях.

С Ириной Алферовой Абдулов развелся в 1993 году. Второй брак у звезды состоялся в 2006 году с юристом Юлией Мешиной. Спустя год у них родилась дочь Женя, которой сегодня уже 13 лет.

Тэги

Александр Абдуловархивное фотоИрина АлфероваИрина Алферова и Александр АбдуловКсения Алферова
Loading...