Орбакайте в футболке с надписью «Не жизнь, а сказка» позировала с мамой на шестилетии дочки

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появился красивый снимок примадонны отечественной эстрады со старшей дочерью — актрисой и певицей Кристиной Орбакайте. Кадр был сделан в марте 2018 года. Тогда звездное семейство отмечало шестилетие внучки Примадонны — Клавы Земцовой.

Интересно, что по этому поводу мама девочки появилась на публике в красивой футболке с надписью «Не жизнь, а сказка». И Алла Пугачева, и ее наследница на фотографии в мишуре. Судя по всему, веселье было в самом разгаре.

Добавим, что в этом году Клаве Земцовой исполнилось уже восемь лет. Отцом ребенка является бизнесмен Михаил Земцов. Вместе с Кристиной Орбакайте они с 2005 года.

больше по теме Девочки такие девочки: Пугачева в стильных шортах сфотографировалась с дочкой в желтом платье Многие поклонники пришли в восторг от архивной фотографии исполнительницы.

Кстати, Алла Пугачева уже в течение нескольких месяцев лишена возможности видеться со своей старшей дочерью. Примадонна, как известно, пережидает пандемию в замке своего супруга, юмориста Максима Галкина, в деревне Грязь.