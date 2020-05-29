«Лимонное настроение»: Рудковская украсила стол для завтрака в сицилийском стиле

В микроблоге продюсера Яны Рудковской в социальной сети Instagram особой популярностью пользуется ежедневная рубрика про завтраки. В ней светская львица публикует фото и видео своей утренней трапезы. Неизменно стол звезды выглядит роскошно, украшен шикарными цветами и свежей зеленью, а также дополнен изысканной и дорогой посудой.

Рудковская уже демонстрировала фолловерам «овощную грядку» на столе, завтрак в средиземноморском стиле, трапезу в красном цвете. Сейчас супруга Евгения Плющенко представила фотографию завтрака в сицилийском стиле:

«Такой у нас сицилийский завтрак с использованием ваз Baccarat. И фужеры Baccarat, сахарница-вереница. И тарелочка Bernardaud. Разные фактуры, и практически везде витамин С», — сняла на видео свою сервировку продюсер.

Стол Instagram-дива украсила фактурными вазами и фужерами из хрусталя стоимостью десятки тысяч рублей. Вместе со звонкими желтыми гортензиями она выбрала веточку лимонного дерева с сочными крупными плодами. Получилось очень ярко и стильно. Подписчики оценили.