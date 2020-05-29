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«Не так просто встретить своего человека»: Эммануил Виторган рассказал, как ему повезло с женами

Актер предался воспоминаниям о жизни с Аллой Балтер.

«Не так просто встретить своего человека»: Эммануил Виторган рассказал, как ему повезло с женами
Виторган признался, что счастлив рядом с Млодик/http://globallookpress.com/

Актер Эммануил Виторган, которому в этом году исполнится 81 год, в Instagram разместил фотографию своей третьей супруги — актрисы Ирины Млодик. Вместе они счастливы уже на протяжении двадцати лет. У них, как известно, подрастают две прекрасные дочки — Этель и Клара.

Интересно, что в своем посте, адресованном третьей жене, он вспомнил и о второй супруге. Актриса Алла Балтер ушла из жизни в 2000 году. Она, напомним, мать популярного актера Максима Виторгана, бывшего мужа светской львицы Ксении Собчак.

«Мне всегда везло на женщин… 30 лет мы были вместе с моей супругой Аллочкой, необыкновенной, потрясающей… И вновь мне повезло, со мной рядом Ириша! Мы вместе уже 20 лет. Она мой стимул в жизни! Не так просто встретить своего человека. Желаю всем найти свою половинку в жизни!»

Эммануил Виторган

Добавим, что Эммануил Виторган в первый раз женился на актрисе Тамаре Румянцевой. Это случилось еще в шестидесятых годах прошлого века. Вместе они были всего несколько лет. От него она родила дочь Ксению. Со своей первой семьей Эммануил Виторган не поддерживает теплых отношений. Об этом, в частности, говорила его старшая дочь.

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