«Не так просто встретить своего человека»: Эммануил Виторган рассказал, как ему повезло с женами

Актер Эммануил Виторган, которому в этом году исполнится 81 год, в Instagram разместил фотографию своей третьей супруги — актрисы Ирины Млодик. Вместе они счастливы уже на протяжении двадцати лет. У них, как известно, подрастают две прекрасные дочки — Этель и Клара.

Интересно, что в своем посте, адресованном третьей жене, он вспомнил и о второй супруге. Актриса Алла Балтер ушла из жизни в 2000 году. Она, напомним, мать популярного актера Максима Виторгана, бывшего мужа светской львицы Ксении Собчак.

«Мне всегда везло на женщин… 30 лет мы были вместе с моей супругой Аллочкой, необыкновенной, потрясающей… И вновь мне повезло, со мной рядом Ириша! Мы вместе уже 20 лет. Она мой стимул в жизни! Не так просто встретить своего человека. Желаю всем найти свою половинку в жизни!» Эммануил Виторган

больше по теме Средняя дочь Эммануила Виторгана приревновала отца к младшей сестренке Как отметил артист, Этель разными способами пытается обратить на себя внимание.

Добавим, что Эммануил Виторган в первый раз женился на актрисе Тамаре Румянцевой. Это случилось еще в шестидесятых годах прошлого века. Вместе они были всего несколько лет. От него она родила дочь Ксению. Со своей первой семьей Эммануил Виторган не поддерживает теплых отношений. Об этом, в частности, говорила его старшая дочь.