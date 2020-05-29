Папина гимнастка: четырехлетняя дочка Ягудина села на поперечный шпагат

Вместе с 38-летней Татьяной Тотьмяниной бывший подопечный заслуженного тренера СССР воспитывает двух дочерей. Отношения с матерью своих наследниц Алексей Ягудин оформил только в 2016 году. На тот момент у супругов родился их младший ребенок. Отцом фигурист стал в 2009 году. А спустя шесть лет у Елизаветы появилась сестренка — крошка Мишель. В октябре малышке исполнится пять лет.

В одном из интервью, говоря о взаимоотношениях с возлюбленным, Татьяна дала понять, что она не ревнует Алексея к его поклонницам. Тотьмянина полностью доверяет своей второй половинке. Кроме того, за годы совместной жизни им удалось преодолеть этап «притирки». Сейчас в приоритете у супругов новые творческие проекты и воспитание дочерей. Бывший подопечный Татьяны Тарасовой делает все возможное для того, чтобы девочки чувствовали его поддержку и любовь. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, фигурист рассказывал, чем в период самоизоляции занимаются его наследницы. Елизавета и Мишель устраивали на дому импровизированный салон красоты. Девочки сделали папе маникюр, хотя сам Алексей, по его словам, с нетерпением ждал массажа.

Вместе с семьей спортсмен обосновался за городом. Время от времени Ягудин выводил дочек на велосипедные прогулки, поддерживая социальную дистанцию с другими жителями поселка. В Instagram возлюбленный Татьяны Тотьмяниной поделился свежим коллажем, состоящим из нескольких снимков его младшей дочери. В свои четыре года Мишель продемонстрировала несколько гимнастических элементов и даже села на поперечный шпагат, по балетному вытянув ножку.