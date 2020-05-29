«Просто бомба!»: Асмус поучаствовала в челлендже под песню Little Big

Не так давно рейв-группа Little Big представила новую песню Hypnodancer. Она уже так полюбилась слушателям, что многие начали снимать свои альтернативные клипы на нее.

Например, творческое объединение звезд театра и кино выпустило ролик, который артисты сняли сами на свои телефоны и гаджеты. Среди зажигательных танцоров — Кристина Асмус. Известная актриса показала в Instagram свой танцевальный отрывок, который вошел в общий видеоролик.

Вместе с Асмус в клипе под Hypnodancer станцевали Юлия Пересильд, Максим Виторган, Дмитрий Хрусталев, Катя Варнава, Андрей Бурковский и другие знаменитости. Подписчикам идея понравилась.