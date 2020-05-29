«Счастье»: Шубская поделилась кадрами, как ее старший сын Сережа играет с крохотным Ильей

Модель Анастасия Шубская в Instagram разместила милые кадры первой встречи своих сыновей. На фотографиях старший сын хоккеиста Александра Овечкина играет со своим младшим братиком Ильей, который появился на свет буквально несколько дней назад. Кадры, надо отметить, пробирают до слез.

«А мы уже дома. Ну что может быть милее?» Анастасия Шубская

Отметим, что отец семейства на днях приступил к усиленным тренировкам. В НХЛ предварительно в августе продолжится сезон. Причем сразу со стадии плей-офф. Команды вышли из вынужденного отпуска. Овечкин и его клуб «Вашингтон» постараются снова выиграть самый престижный трофей заокеанского хоккея.

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Добавим, что под записью Шубской отметились многие звезды шоу-бизнеса. «Счастье», — написал, к пример, шоумен Максим Галкин. Певица Катя Лель и модель Алена Водонаева просто поставили сердечки. Кстати, сама Шубская в сторис опубликовала поздравления от шоумена Ивана Урганта. Юморист заявил, что теперь в семье на одного беззубого мужчину стало больше.