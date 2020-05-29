Поргина вспомнила разговор с Михалковым, когда он увидел ее снимок с протянутой рукой у банка

Актриса Людмила Поргина опровергла сообщения, появившиеся в СМИ, в которых утверждается, что она прозябает в нищете, но при этом живет в загородном доме за 400 миллионов рублей. Как сказала вдова актера Николая Караченцова, это полное бесстыдство писать такие непроверенные факты про нее.

Поргина напомнила, что она не в первый раз подвергается нападкам со стороны журналистов. Актриса отметила, что несколько лет назад ее друг режиссер Никита Михалков позвонил ей. Он увидел в одном из СМИ снимок Людмилы Поргиной, на котором она сидит у банка и якобы просит милостыню.

Как сказала Поргина, тогда Михалков стал интересоваться, неужели все в жизни Поргиной так плохо и ей требуются деньги. В ответ она сказала, что это полная глупость. Михалков в ответ сказал, что у него сердце заболело, поэтому он и набрал подругу, сообщает «Царьград».