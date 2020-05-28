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Синяки и кровь под носом: Муцениеце обнародовала фото увечий

Ранее актриса обвиняла бывшего супруга Павла Прилучного в избиении.

Синяки и кровь под носом: Муцениеце обнародовала фото увечий
Агата Муцениеце/Фото: https://www.instagram.com/p/B_XWercjhXD/

31-летняя Агата Муцениеце обнародовала фото повреждений. Напомним, ранее актриса обвиняла бывшего супруга Павла Прилучного в рукоприкладстве: знаменитость якобы пытался выгнать жену и детей из дома, разбил телефон Агаты и в целом вел себя крайне агрессивно. Тогда многие подвергли слова Муцениеце сомнению – некоторые и вовсе заявили, что она пытается заработать на личной жизни, хотя до этого 8 лет не спешила расторгать отношения.

В четверг, 28 мая, Агата обнародовала пугающие снимки. На них Муцениеце предстала в изрядно потрепанном виде – на правой щеке красовалась большая гематома, а под носом и на лбу запеклась кровь. В целом Муцениеце выглядела бледной и уставшей. В Сети тут же поспешили предположить, что снимок был сделан именно в период выяснения бурных отношений с Павлом, однако сама Агата поспешила сей факт опровергнуть.

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце/Фото: https://www.instagram.com/agataagata/

«Это снимается кино, это все грим! Мне не больно», — успокоила всех она.

Ранее Агата официально подтвердила намерение развестись с мужем. Публично Муцениеце назвала Павла «человеком на букву П» и посетовала, что очень хотела бы спокойно разойтись, но сделать этого ребята не могут.

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