«Мамин сын»: Манукян показал переболевшую коронавирусом свекровь Бузовой

Блогер рассказал, что недавно его семья пережила непростой период в жизни.

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян показал публике справившуюся с коронавирусом маму. Блогер рассказал, что долгое время не хотел делиться с подписчиками семейными проблемами, рассчитывая справиться с ними без посторонней помощи. Две недели после выписки из больницы женщина провела на карантине, и лишь на днях смогла вернуться к привычной жизни.

«Это был долгий и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим», — поделился Дава своими ощущениями от пережитого.

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Чтобы немного поднять маме настроение, Манукян преподнес ей пышный букет малиновых роз, а также обнародовал совместный кадр с родительницей. Фолловеры Давы сразу же акцентировали внимание на схожих чертах в лицах героев. «Мамин сын», «Глаза у Анны унаследовал», «Мама у вас – боец! Здоровья ей», «Чудесной женщине скорейшего выздоровления», «Теперь понятно, почему в последнее время не в духе были», — констатировали они.