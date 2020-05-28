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«Мамин сын»: Манукян показал переболевшую коронавирусом свекровь Бузовой

Блогер рассказал, что недавно его семья пережила непростой период в жизни.

«Мамин сын»: Манукян показал переболевшую коронавирусом свекровь Бузовой
Дава и Ольга Бузова/Фото: https://www.instagram.com/p/B-j-b-0l5c2gq5f0yTgm6DIxXjwhinmcxBODCY0/

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян показал публике справившуюся с коронавирусом маму. Блогер рассказал, что долгое время не хотел делиться с подписчиками семейными проблемами, рассчитывая справиться с ними без посторонней помощи. Две недели после выписки из больницы женщина провела на карантине, и лишь на днях смогла вернуться к привычной жизни.

«Это был долгий и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим», — поделился Дава своими ощущениями от пережитого.

Дава вместе с мамой
Дава вместе с мамой/Фото: https://www.instagram.com/p/CAvQBoSl8pORZZyM2CDiTy0-vIRuqgMgBPtpo00/

Чтобы немного поднять маме настроение, Манукян преподнес ей пышный букет малиновых роз, а также обнародовал совместный кадр с родительницей. Фолловеры Давы сразу же акцентировали внимание на схожих чертах в лицах героев. «Мамин сын», «Глаза у Анны унаследовал», «Мама у вас – боец! Здоровья ей», «Чудесной женщине скорейшего выздоровления», «Теперь понятно, почему в последнее время не в духе были», — констатировали они.

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