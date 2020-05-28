«Люблю ее»: Джиган снял совместное видео с Самойловой

Оскандалившийся рэпер Джиган продолжает создавать иллюзию счастливой семейной жизни в своем Instagram. Он публикует фото и видео о том, какой он примерный семьянин, любящий муж и отец. После того, как многочисленное семейство Джигана и Самойловой вместе отдохнуло на даче у родителей, даже Иван Ургант почти поверил в то, что супруги помирились.

В очередной раз музыкант поделился с подписчиками семейным видео. Только сейчас героями стали не его наследники. А он с женой. Супруги вместе сидят на скамейке, где Джиган признается:

«Я люблю ее. Вот ее», — показывает он Самойлову. Она в этот момент замечает, что муж снимает ее на видео, и старается уйти из кадра.

Джиган заискивающе продолжает признаваться в любви уже собакам, а после снова обращается к Оксане и достаточно нелепо гладит ее по спине. По реакции Самойловой подписчики сделали свои выводы:

«А фсе уже фсе, надо было раньше», «Сорян, Вась», «Она на тебя даже не смотрит», «Собаки больше рады признанию», «Один любит, другая про развод пишет».

Сама Оксана Самойлова рассказала подписчикам, что с Джиганом они «пока» живут вместе, общаются отлично, а вот все остальное, намекает модель на любовь, под большим вопросом. Напомним, девушка подала на развод с музыкантом и 15 июня состоится первое заседание по делу.