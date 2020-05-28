«Киркоров орал как потерпевший»: Костюшкин вспомнил, как едва не прибил Пугачеву на концерте

Исполнитель до сих пор вспоминает о той ситуации с неоднозначной улыбкой.

Стас Костюшкин вспомнил, как едва не прибил Аллу Пугачеву на одном из своих выступлений. В тот день артист впервые должен был вживую исполнить свой хит «Женщина, я не танцую». Выглядывая из-за кулис, Стас наметил себе VIP-зону, в которой должны были сидеть Галкин с Пугачевой, Басков, Киркоров и другие мэтры отечественной эстрады. Костюшкин рассчитывал эффектно приблизиться к коллегам, тем самым, обратив на себя внимание.

Уже во время исполнения песни Стасу пришла в голову абсурдная идея залезть на хлипкое ограждение, отделяющее Пугачеву от остальных присутствующих. Алла успела считать задумку Костюшкина и даже попыталась отговорить его, отрицательно мотая головой, однако артист ее не послушал. Все закончилось печально – экс-солист «Чай вдвоем» рухнул на Примадонну, придавив ее всем своим весом.

Спас Пугачеву от травм сам Костюшкин – он успел вовремя увернуться и сгруппироваться, чтобы не было головного столкновения. Позже Пугачева поднялась и покинула место: тогда же поползли слухи, что Стас сломал жене Галкина ногу.

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«Адольф Гитлер был чуть хуже, чем я в тот момент. Я был мразью конченой. Киркоров, кстати, в тот момент орал как потерпевший. А потом он ко мне даже подошел: «Теперь мы должны с тобой подраться. Только я должен победить», — улыбается Костюшкин в разговоре с Аленой Жигаловой в YouTube-шоу «Алена, блин».

Сама Пугачева зла на Костюшкина не держит. Сразу после инцидента Алла многозначительно подметила, что «синяк на ноге останется, а вот полмиллиона просмотров уже никуда не деть».

«Она легенда в скрижалях. Спасибо ей за все огромное», — искренне признался певец.