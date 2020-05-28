«Станок сломан»: Костюшкин отказал жене в рождении дочери

Стас Костюшкин отказал супруге в рождении дочери. Долгое время влюбленные мечтали о появлении еще одного наследника (сейчас пара воспитывает двух сыновей Богдана и Мирона), но выносить ребенка у Юлии не получилось. Костюшкина не теряет надежды стать мамой в третий раз, сам же Стас уверен – попыток они предпринимать не будут, потому что он желает насладиться обществом любимой по полной.

«Она мне тут недавно сказала: «Давай девочку состругаем?». Я ей ответил: «Ой, нет, все, станок сломан, стругать никого больше не будем». Так хочется побыть именно с ней! Дети у меня ее все время забирают, а я ее очень люблю. За 16 лет я не стал обожать ее меньше, и это очень плохо», — с улыбкой рассказал Костюшкин о жене в рамках YouTube-шоу «Алена, блин».

Стас признался – если Юля долго отсутствует дома, он начинает искренне паниковать и может долго названивать в попытке выяснить, где она и с кем. Сама женщина защищается, намекая, что давно уже не юна и может сама за себя постоять, однако, певца это не успокаивает. Отвечая же на вопрос, что сильнее всего его роднит с женой, Стас подчеркивает – у них настолько общие интересы, что представить другую женщину на месте супруги он просто не может.