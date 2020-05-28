«Неблагодарные дети»: Садальский осудил дочь писателя Успенского за высказывания про отца

Наследница автора объявила его тираном и просит не называть его именем литературную премию.

Разгорается новый скандал вокруг имени детского писателя Эдуарда Успенского, ушедшего из жизни 2 года назад. На днях его дочь Татьяна написала открытое письмо директору Государственной детской библиотеки, в котором призналась: ее отец не достоин того, чтобы его именем назвали литературную премию. По ее словам, Успенский был семейным тираном и регулярно занимался рукоприкладством в отношении детей.

Актер Стас Садальский вступился за имя Успенского. Он считает, что Татьяна – ничтожный человек, раз позволяет такие выпады в отношении отца, которого уже нет на свете.

«Да пошли они, эти неблагодарные дети…, — грубо высказался Садальсий. И напомнил: «Он выдающийся детский писатель. И это чудовищно, что такие ничтожества, как его дочь, позволяют себе такое. Таня, не трогай папу!».

больше по теме Дочь Эдуарда Успенского назвала отца настоящим тираном Татьяна Успенская написала открытое письмо с просьбой не присваивать почетной премии имя ее отца.

На защиту Успенского встал и его друг Юрий Энтин. Поэт предположил, что так дочь сводит счеты с отцом, который не оставил ей наследство.