«Было много попыток»: Барановская заговорила о своих отношениях с Аршавиным после расставания

Юлия Барановская почти десять лет прожила в гражданском браке с Андреем Аршавиным. Девушка подарила футболисту троих детей: Артема, Яну и Арсения. Пока спортсмен жил в другом городе с новой женой, он не виделся с наследниками. За это его часто упрекали фанаты. Но в прошлом году Аршавин несколько раз публиковал фото, на которых был запечатлен с сыновьями. В новом интервью бывшая возлюбленная звезды футбола впервые за долгое время рассказала, какие у нее отношения с Андреем после расставания.

«За шесть лет мы виделись один лишь раз. Чудовищно? Я считаю, что да. С моей стороны было много попыток, но игра шла в одни ворота. Кто будет смотреть такую игру? Странно это или нет? Наверно, да. Имея троих детей и как минимум три серьезных повода встретиться в год, мы не увиделись ни разу. Это странно!» — высказалась Юлия.

При этом она призналась, что последние два с половиной года у нее был роман с новым избранником, но недавно они расстались. Девушка не выразила сильного расстройства из-за случившегося. При этом она открыто заявила, что мечтает о свадьбе и заверила, что расскажет о личной жизни подробно только после штампа в паспорте.

Однако Барановская поделилась некоторыми интимными моментами. Она заверила, что никогда не присылает мужчинам фото эротического содержания. По мнению телеведущей, такие кадры нужно заслужить. При этом она намекнула, как дразнила своего мужчину на карантине. «Считаю, что в периоды тяжелой разлуки, общаясь по Face Time, можно быть не всегда одетым», — отметила многодетная мама, пишет издание «Комсомольская правда».