«Выбирали сами»: PR-директор Началовой Анна Исаева обосновала выбор фотографии на памятник певице

PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева обосновала выбор фотографии на памятник певице.Напомним, журналисты случайно сфотографировали лакированный черный постамент на могиле артистки, когда приехали на церемонию прощания с сыном Светланы Моргуновой Максимом. Многие обратили внимание, что семья Юлии выбрала для окончательного варианта самое популярное фото, которое также украсило книгу о ней.

Судя по всему, люди стали интересоваться, почему именно этот снимок мать и отец Началовой решили вписать в гранит. Анна Исаева прояснила – по поводу изображения споров среди родственников не было, поскольку всем членам семьи нравится именно этот снимок с Юлей.

«Она любима Юлиным окружением. Юля и сама наслаждалась фотоработами Руслана Эльквеста. Никогда мы не разговаривали о том, какое свое изображение она бы хотела видеть после себя. Поэтому выбирали сами — друзья, мама , папа», — отписалась она на личной странице в Instagram.

Кроме того, Анна подметила, что говорить о завершении работ над памятником все же рановато, поскольку на нем недостает еще одного важного для Началовой элемента. Сама близкая подруга исполнительницы выбор родственников поддержала – Исаева уверена, что памятник не должен быть вычурным, ведь и сама Юля не была человеком, который живет напоказ.