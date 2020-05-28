«Хозяюшки»: Сергей Безруков запечатлел, как жена с дочкой готовят домашние котлеты

Сергей Безруков обычно постоянно находится на гастролях. Он то ездит с труппой театра, то со своей музыкальной группой «Крестный папа». Но в период карантина актер осел дома с семьей. Он только рад больше времени проводить с женой Анной Матисон и подрастающими наследниками. Их дочери Марии только три года, а сыну Степану всего полтора года. В самоизоляции артист стал чаще делиться домашними кадрами.

Недавно Безруков запечатлел, как его наследники под руки гуляют по саду. Они даже одеты были одинаково. Также актер обрадовался, когда увидел, как его сын пытается бегать в его обуви. Мальчик сам надел кроссовки отца. А вот очередной выходной день Матисон провела у плиты. Сергей снял на видео, как девушка вместе с дочкой делает домашние котлелы. При этом за ними наблюдал маленький Степан.

«Котлеты делает Маша, с помощью мамы, конечно. Ты себе и Степе делаешь котлеты, да, Машунь?» — комментировал происходящее артист. «Мам, Степа прям ест», — удивилась девочка, заметив как брат пытается добраться до ложки.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие одарили комплиментами детей Безрукова. «Кулинарные изыски от семьи Безруковых», «Помощница какая растет», «Как же здорово, коллективное кулинарное творение», «С такими помощниками будут самые вкусные блюда», «Хозяюшки», «Какие у вас волшебные девочки!» — прокомментировали пост подписчики. К слову, Мария любит помогать маме. Раньше они не раз вместе пекли торты для Сергея.