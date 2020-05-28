«Прямо неприлично»: 61-летняя Юдашкина в джинсах скинни и рубашке оголила подтянутый живот

Бизнесвумен восхитила поклонников своей фигурой. Многие отметили, что она выглядит гораздо моложе своих лет.

Валентин Юдашкин не скрывает, что самоизолировался в своем просторном особняке. Компанию ему до недавнего времени составляли дочка Галина и внуки: Аркадий и Анатолий. Однако наследница модельера при первой возможности уехала в Китай, где ее ждали работа и муж. Малышей она, конечно, забрала с собой. Теперь маэстро наслаждается обедами и ужинами, которые ему заботливо готовит супруга Марина. Женщина также устраивает возлюбленному романтические вечера.

Юдашкина всегда умела удивлять поклонников своей элегантностью. Супруга модельера предпочитает выбирать сдержанные и лаконичные образы. На днях она показала, как готовит на открытой кухне. Марина без стеснения позировала в брюках и пуховике. А вот с приходом майского солнца, светская львица предстала в более откровенном образе. На фото она позировала в белых джинсах скинни и синей рубашке, которую завязала на узел в области талии, оголив подтянутый, но не модельный живот.

Наряд дополнили белоснежные туфли-лодочки и солнцезащитные очки. Несколько лет назад Юдашкина признавалась, что дочка приобщает ее к спорту. По всей видимости, тренировки помогают женщине держать себя в форме.

Поклонники восхитились стройной фигурой 61-летней знаменитости. «Ну прямо неприлично быть такой молодой! Очень красива и невероятно моложавая», «Вау! Какая Вы красотка!», «Ух ты стройняшка какая! Как будто и пандемия прошла мимо», «Какая фигура», «Выглядите сногсшибательно», — прокомментировали пост подписчики.