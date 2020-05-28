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Неожиданное выступление артиста: Джиган выругался перед дочкой

Певец не смог сдержать эмоций и перешел на мат.

Неожиданное выступление артиста: Джиган выругался перед дочкой
Джиган. Фото: instagram.com/iamgeegun

Джиган продолжает удивлять своих поклонников с неожиданной стороны. В личном аккаунте певца в Instagram появились новые записи в stories, которые можно воспринимать весьма неоднозначно. В видеоролике видно, как певец сначала с небольшим трудом взбирается по лестнице на надувную горку, а после скатывается с нее.

При этом в процессе катания Джиган приземляется в небольшую лужу и сопровождает падение нецензурной лексикой. Хотя рядом находится его восьмилетняя дочь Ариела, которой явно не стоит слышать такие слова, особенно от папы.

Джиган
Джиган. Фото: instagram.com/iamgeegun

В итоге видеоролик заканчивается совместным смехом молодых родителей, а Ариела скатывается с горки, повторяя движения отца.

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