Неожиданное выступление артиста: Джиган выругался перед дочкой

Певец не смог сдержать эмоций и перешел на мат.

Джиган продолжает удивлять своих поклонников с неожиданной стороны. В личном аккаунте певца в Instagram появились новые записи в stories, которые можно воспринимать весьма неоднозначно. В видеоролике видно, как певец сначала с небольшим трудом взбирается по лестнице на надувную горку, а после скатывается с нее.

При этом в процессе катания Джиган приземляется в небольшую лужу и сопровождает падение нецензурной лексикой. Хотя рядом находится его восьмилетняя дочь Ариела, которой явно не стоит слышать такие слова, особенно от папы.

В итоге видеоролик заканчивается совместным смехом молодых родителей, а Ариела скатывается с горки, повторяя движения отца.