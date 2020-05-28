«Уютно, просто и красиво»: Брухунова вслед за Рудковской показала свой завтрак

Светская львица Яна Рудковская практически каждый день делится в Instagram снимками своих завтраков. В этот раз она продемонстрировала минималистичную изысканность, но хуже стол от этого выглядеть не стал: напротив, многие отметили, что Рудковская внесла свежую идею в ежедневную традицию.

Вслед за Рудковской возлюбленная сатирика Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова тоже показала свой завтрак. Девушка аккуратно и лаконично сервировала сырники со сметаной и сделала снимок в стиле flatlay. Многие подписчики задумку оценили.

«Какое все красивое», «Как же все красиво и аппетитно», «Вроде обычная еда. А красивая посуда, подача и сырники божественны», «Уютно, просто и красиво»- заметили некоторые фолловеры.

Многие в комментариях попросили рецепт сырников, хотя Брухунова не планировала его публиковать. Еще девушка очень любит демонстрировать свои модные наряды. Накануне она позировала на прогулке в стильном клетчатом аутфите с модным аксессуаром – сумочкой-седло от Dior.