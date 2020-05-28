«Сотрудников баров мы отправили в отпуск»: Сергей Жуков объяснил, как спасает свой бизнес

Певец признался Teleprogramma.pro, что даже на карантине старается не потерять клиентов и всячески им напоминает о существовании своего завдения.

Сергей Жуков является не только певцом, но и многодетным папой. В период карантина, он, конечно, проводит время с женой Региной Бурд и своими наследниками. Недавно артист даже стал записывать аудиосказки, на что раньше у него не хватало времени. Однако даже в самоизоляции у солиста поп-группы «Руки Вверх!» есть множество дел. Он спасает свой бизнес — сеть «Руки Вверх! Бар». В период карантина и пандемии, ему пришлось закрыть заведение.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Жуков признался, что несмотря на сложную ситуацию, хочет спасти бар, поэтому всячески привлекает внимание клиентов и напоминает о существовании заведения.

«Недавно у нас прошел онлайн-концерт Мити Фомина, позже мы организовали день рождения Шуры в Zoom, а с начала апреля в нашей группе ВКонтакте регулярно выходят выпуски „Хороших новостей“, где мы общаемся со звездами и всячески стараемся подбодрить всех, кто нас смотрит», — поделился артист.

Он подчеркнул, что хочет продержаться как можно дольше, а лучше — до окончания карантина. Для этого певец заранее позаботился о снижении расходов, а также оптимизировал работу. таким образом он хочет улучшить бар к открытию. Но в этой ситуации все же пострадали его сотрудники. Партнер Сергея по бизнесу Павел Чесноков признался, что они смогли избежать увольнений, но вот зарплату заплатить работникам не смогли.

«Практически всех сотрудников баров мы отправили в отпуск. К сожалению, мы не смогли обеспечить им зарплату на момент остановки работы предприятий», — пояснил Павел.

При этом он отметил, что сотрудники находятся в неоплачиваемом отпуске. А в марте, когда только начался карантин, офисные работники стали получать половину от прежнего оклада. Кто-то поддержал эту идею, а другие ушли с работы. Однако Жуков и Чесноков надеются, что скоро все наладится. Они уверены, что к к открытию баров у них будет обновленный и усиленный коллектив.