«Заглянем в мой гардероб»: Киркоров примерил образ «разноцветной зебры»

Новый образ певца получился по-настоящему летним и без намеков на коронавирус.

Филипп Киркоров уже давно стал своеобразной иконой стиля для звезд российского шоу-бизнеса, а его бесподобные наряды обсуждают буквально годами.

На этот раз певец решил порадовать своих подписчиков в Instagram и продемонстрировал сногсшибательное сочетание цветов и узоров.

Киркоров сумел совместить кроссовки ярко-желтого оттенка, розовые штаны с черными полосами и такой же полосатый пуловер, с цветом кроссовок. В сумме получилось что-то похожее на зебру, которая просто обожает яркие цвета. Дети явно останутся в полном восторге при виде этого образа, а некоторые взрослые даже попытаются добавить его в свою коллекцию.

«Заглянем в мой гардероб и «переобуемся» на летний сезон!» — сообщил своим фанатам Киркоров.

Многие подписчики по достоинству оценили наряд своего кумира и заметили, что певец «самый красивый», а его образ «просто бомба».