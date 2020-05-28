«Рядом как ровесники»: фото Инны Маликовой с ее взрослым сыном поразило многих фанатов

Многие поклонники не раз отмечали вечную молодость семьи Маликовых – внешность самого Дмитрия Маликова и его младшей сестры Инны, пожалуй, просто неподвластна годам. Несмотря на то, что самому композитору уже 50 лет, а солистке «Новых Самоцветов» — 43, выглядят они значительно моложе.

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В очередной раз Инна Маликова обратила внимание публики на свою молодую и эффектную внешность, когда поделилась снимком, на котором она вместе со взрослым сыном Дмитрием готовит обед.

«С моим сыном не страшно оставаться на самоизоляции. Каждые выходные @d_malikov готовит что-нибудь новенькое и радует всех домашних», — подписала фото Инна Маликова

Ее возмужавшему наследнику 21 год, и парень рядом с мамой воспринимается, по мнению многих фолловеров, как минимум ее братом, но никак не сыном.

«Это сын? Это брат как максимум или друг вообще… музыкант, может, из группы… но не сын», «Я думал, брат или супруг ваш!», «Подумала, ваш друг! Красивая семья!», «Инночка, вы красавица! Даже не подумаешь, что у вас такой взрослый сын», «Как прекрасно выглядите, с сыном рядом как ровесники!» — удивленно написали люди.

Напомним, сына Инна Маликова родила в браке с бизнесменом Владимиром Антоничуком. Однако семейный союз пары распался в 2011 году.