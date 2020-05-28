«Как ты был помойником, так ты им и остался»: Разин с гневом обрушился на Шнурова

Певец Андрей Разин с гневом отреагировал на слова своего коллеги по музыкальному цеху Сергея Шнурова, о том, что многие звезды российского шоу-бизнеса давно отжили свое и в современном мире просто не нужны. Лидер группы «Ласковый май» не стеснялся в выражениях и в своем личном аккаунте Instagram назвал солиста группы «Ленинград» помойником и гаденышем.

По словам артиста, Шнурова не приглашают на крупные мероприятия уровня дней города из-за обилия мата в его речи и песнях. При этом сам Разин похвастался, что у него в год бывает порядка 30 концертов именно на празднованиях Дня города. Также он отметил, что группа «Ласковый май» нравится очень многим жителям страны и коллектив старается дарить людям радость, в отличие от Шнурова, который своим творчеством несет лишь негатив и разрушение.

«Шнур, как ты был помойником, так ты им и остался», — подвел итог своему посланию Разин.

Солист группы «Ленинград» пока никак не отреагировал на это заявление, возможно, он просто его не заметил. Стоит заметить, что комментарии к этому посту лидера группы «Ласковый май» ограничены.