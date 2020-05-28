«Всего два анекдота рассказал»: Владимир Винокур вспомнил, как произвел впечатление на Софи Лорен

Знаменитый юморист Владимир Винокур вслед за многочисленными коллегами в Instagram тоже решил пройтись по воспоминаниям. Для этого артист начал перебирать свои фотографии и наткнулся на замечательный снимок в звездной компании.

Винокур вместе с товарищами и коллегами: Александром Ширвиндтом, Станиславом Говорухиным и Никасом Сафроновым — сделал фото на память с голливудской дивой Софи Лорен. Глядя в объектив, легенда мирового кинематографа крепко держит руку Винокура. Юморист поспешил обратить внимание подписчиков на этот факт.

«Софи, схватила меня за руку и не отпускает! Что это!?? Столько лет прошло, а я думаю….? Всего два анекдота рассказал, результат какой!» — подписал под снимком артист.

Фолловеры юмориста поспешили пошутить на эту тему и будто бы устроили под фото соревнование на самый смешной комментарий.

«Приглянулись Софи!», «Знала, кому можно доверить свою руку», «Боюсь предположить…. А если бы три анекдота рассказали?», «Анекдоты про нее, и она готова вас не отпускать!», «Былое и дамы», — написали комментаторы.

Сейчас Владимир Винокур, как и многие его коллеги, самоизолировался за городом. Недавно к нему «в гости» приходила звездная соседка — певица Наташа Королева. Она сняла на видео, как теперь общаются люди в их поселке в период пандемии коронавируса.