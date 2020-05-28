«Сладкая малышка»: Симоньян сняла милое видео с подросшей дочуркой

В семье медиаменеджера Маргариты Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна подрастают трое наследников. Самая младшая малышка Маро появилась на свет прошлой осенью, девочке только-только исполнилось 7 месяцев. Мама нечасто публикует в своем микроблоге в соцсети Instagram фото или видео своих детей, но на этот раз сделала исключение и показала, как уже подросла ее младшая дочурка.

На видео, которым поделилась Симоньян, малышка кушает. Причем девочка отказалась от ложки и решила, что вкуснее и быстрее будет просто есть из тарелочки. Поступок дочурки умилил маму:

«Так вкуснее, да, Маруш? — смеется мама за кадром. — Из ложки недостаточно вкусно, вот так вкусней».

На видео Маргарита предусмотрительно закрыла личико малышки смайликом. Поэтому понять, на кого девочка больше похожа, непросто. Многие подписчики отметили, как быстро выросла Маро.

«Роскошные брови не спрятать за смайликом!», «Вылитый отец!», «Сладкая малышка!», «Как мило!», «Подросла как Маро», «Ребенок взрослеет не по дням, а гораздо быстрее!» — заметили фолловеры.

Напомним, что старшей дочери Симоньян и Кеосаяна Марьяне в этом году исполнится 7 лет, а среднему наследнику Баграту – 6. У Тиграна в предыдущем браке с актрисой Аленой Хмельницкой появились на свет две дочери – 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения.