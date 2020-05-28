Невестка Орбакайте в топе с открытым животом и малиновых легинсах похвасталась гибкостью

Жена Никиты Преснякова, Алена Краснова, как и многие звезды, не стала отказываться от спорта в период самоизоляции. Вслед за певицей Валерией она выбрала онлайн-тренировки. С одним лишь различием: жена Иосифа Пригожина предпочитает фитнес, а невестка Орбакайте – йогу.

Для домашних занятий спортом девушка примерила яркие, практически «кислотные» малиновые укороченные легинсы и белый спортивный топ по фигуре. Волосы она собрала в пучок.

Тренер с экрана предлагал Алене принять различные позы, включая «собаку мордой вверх» и «собаку мордой вниз». Модель с успехом справлялась с задачей, демонстрируя недюжинную гибкость.

Однако, как оказалось, йогой с онлайн-тренером занималась в комнате Алена не одна. Компанию Красновой составил милый домашний питомец по имени Джуна, который в буквальном смысле слова предстал в виде собаки мордой вверх.