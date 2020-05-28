Гангстеры и миллионеры: Седокова написала книгу о своей жизни

Певица призналась, что в ней очень много секретов и откровений от первого лица.

Известная певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в своем Instagram сообщила поклонникам радостную новость. Звезда написала книгу, которая уже вышла в свет под названием «Я – сильная, я — справлюсь». Это автобиографическое произведение, в котором очень много личного: историй, переживаний, ответов на вопросы, которые еще не давала звезда никому. Сама артистка ждала этого события — издания книги — более 10 лет.

«Я расскажу вам историю одной маленькой девочки, которая так хотела любви. И находила ее. Она была разной. С бриллиантами и обоями в мелкий цветочек на окраине в однушке», — анонсирует звезда книгу.

Обложка, по замечанию автора, неслучайно такая «особенная». И те, кто прочтет произведение Седоковой, смогут узнать, почему. Кроме того, певица откровенно рассказала на страницах своей книги о том, что пережила.

«Было все — взлеты и падения, гангстеры, которых искал Интерпол, и миллионеры, которые дарили сказку», — интригует аннотация на обложке.

Анонсировала свою книгу Седокова еще осенью прошлого года. Звезда обещала, что издаст ее в феврале. Планы немного пришлось скорректировать, и вот, наконец, писательский труд певицы увидел свет.