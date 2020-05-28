«Какие очаровательные»: Плющенко с сыном посвятили свой зажигательный танец Санкт-Петербургу

Свой 317-й день рождения 27 мая отмечает Санкт-Петербург. Многие звезды по этому случаю приготовили прекрасному городу на Неве свои подарки и поздравления, которые презентовали в социальной сети Instagram. Например, певец и композитор Валерий Сюткин записал в самоизоляции песню и смонтировал клип, в котором признались в любви Северной Пальмире десятки знаменитостей.

Под новый хит Сюткина Евгений Плющенко и его шестилетний сын Саша сняли видео. Они зажигательно станцевали под лирическую композицию, чем привели в восторг многих своих поклонников.

«Какие вы очаровательные», «Я уже даже жду ваши видео. Просто получаю удовольствие, позитив, улыбку на лице во время просмотра. Ребята, вы молодцы», «Два красавца! Приятно на вас смотреть! Замечательная семья», «Позитивные красавчики!» — пишут люди в комментариях.

Отметим, что фигурист и его наследник часто устраивают для поклонников танцевальные номера, которыми делятся в Instagram. Вся семья известного спортсмена и его супруги Яны Рудковской в самоизоляции проявила невероятный креатив и доказала, что даже в таких непростых условиях, как пандемия, можно сохранять позитивный настрой.