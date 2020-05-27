«Это Роллс-Ройс стоит?»: Максим Галкин запечатлел, как дочка катается на сигвее рядом с гаражом

Максим Галкин не скучает на карантине. В разговоре с мужем Анны Нетребко он признался, что получает удовольствие от таких простых вещей — таких, как стрижка деревьев. Юморист коротает дни в замке с Аллой Пугачевой. Им пришлось отметить в четырех стенах даже день рождения Примадонны. Двойняшки Лиза и Гарри сначала устраивали игры дома, но с потеплением стали чаще гулять в саду. На днях они играли с папой в догонялки, а теперь освоили новый вид транспорта.

На новом видео Гарри катался на велосипеде. Он предусмотрительно надел шлем. А вот его сестра каталась на сигвее. Новомодное средство передвижения выглядит так, словно оно из будущего. Однако Лиза бесстрашно расставила руки в сторону и будто парила. При этом она была облачена в любимые трико с лампасами и розовый джемпер. Максим запечатлел успех наследницы и засветил один из гаражей. В нем стоял черный автомобиль. Внимательные поклонники узнали Rolls-Royce.

«Полет», — лакочнино подписал ролик юморист.

А вот фанаты стали восхищаться детьми звездной пары и задавать вопросы об увиденном автомобиле. «Какая смелая девочка», «Очень круто», «Я думала, что Лиза взлетит», «В гараже Rolls-Royce Phantom?», «Это Роллс-Ройс стоит?», «Красиво! Счастливчики!», «Какие молодцы! Спортивные», — прокомментировали пост подписчики.

Скорее всего, Гарри вслед за сестрой освоил сигвей. У малышей уже целый арсенал из транспорта. В прошлом году они катались у замка на детских элекромобилях.