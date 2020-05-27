«Ох, как хороша!»: 41-летняя Пегова не побоялась запечатлеть себя без макияжа

Актриса продолжает путешествовать по родным краям. Во время поездки она поделилась уникальным видео.

Ирина Пегова не скрывает, что самоизоляция стала для нее скорее подарком, чем испытанием. Сначала она оказалась в Белоруссии на съемках. Там не было ограничений, поэтому актриса спокойно гуляла по городу. А вот вернувшись на родину, она предпочла скоротать дни в деревне рядом с ее родным городом Выкса. Сначала девушка много гуляла, общалась с родственниками и занималась живописью, но в конце мая звезда не усидела на месте.

больше по теме Ирина Пегова в джинсах скинни прогулялась с дочкой по пустынным улицам Нижнего Новгорода Актриса покинула деревню рядом с городом Выкса, где проводила время на карантине.

Сначала Пегова добралась до Нижнего Новгорода. Она насладилась местными достопримечательностями с дочкой Татьяной. Город встретил актрису пустынными улицами. На новых фото артистка позировала в облегающих джинсах и черной куртке. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру.

А накануне девушка добралась до Мурома. Она осталась под впечатлением от природы, поэтому не устояла и сняла себя на фоне зелени, русла реки и пения птиц. Ирина предстала без макияжа. 41-летняя знаменитость не побоялась продемонстрировать естественную красоту.

Многие поклонники пришли в восторг от увиденного. Они отметили, что устали от обработанных идеальных фото, поэтому видео звезды принесло им наслаждение, как и натуральная красота Пеговой.

«Вы, Ирина, даже молчите красиво!», «Сама скромность», «Ирина, вы очень необычная девушка! И это честно комплимент!», «Хороша! Ни грамма косметики! Ох, как хороша!», «Какая красота, а сама то девочка, девочка», «Какая же вы милая и очаровательная. Просто нет слов!!» — прокомментировали пост подписчики.