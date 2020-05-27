«Копия папы»: Муцениеце запечатлела подросшую дочку в розовом пальто и леопардовых джогерах

Некоторые поклонники поразились тому, как девочка похожа на Павла Прилучного.

Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным. Они объявили о расставании еще в феврале. Детям же они решили не говорить о своем решении. Бывшие влюбленные уверены, что дочка с сыном не заметят перемен.

На выходные Муцениеце передает наследников Прилучному. Он приноровился развлекать малышей и готовить им еду. Но большую часть времени Тимофей и Мия проводят в квартире своей мамы. А так как сидеть дома с детьми сложно, актриса нарушает самоизоляцию и выводит наследников на прогулки.

Во время очередного выхода в свет Агата запечатлела подросшую дочку. Девочка предстала в желтом лонгсливе, леопардовых джогерах и розовом коротком пальто. Даже за стеклами солнцезащитных очков был виден серьезный взгляд Мии.

«Когда веселье бьет ключом. Настроение — Мия», — написала актриса.

Многие поклонники восхитились образом наследницы звезды. Некоторые отметили, что кроха пошла в отца. «Такая взрослая», «Сын в маму, дочка вылитый папа!», «Просто кексик», «Ну копия папы», «Как похожа на Пашку», «Какие у вас прекрасные детишки. Не налюбоваться», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Муцениеце призналась, что пока не представляет себя в новых отношениях. Более того, она не стала исключать, что спустя несколько лет снова выйдет замуж за Прилучного.