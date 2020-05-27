«Я почувствовала изменения с климаксом»: Лолита дала интимные советы школьнице Доре

Певица не стеснялась в выражениях и заставила юную Дору краснеть.

Лолита Милявская не скрывает, что ведет активную жизнь. Развод с молодым фитнес-тренером печалил звезду только первые несколько месяцев. Теперь она с радостью рассказывает о бурной интимной жизни. На днях певица стала героиней YouTube шоу «Студия 69». Она пообщалась и перепела хит юной певицы Доры.

больше по теме Лолита открыла шампанское сразу после развода с Дмитрием Ивановым По словам ее адвоката Сергея Жорина, звезда находится на седьмом небе от счастья.

В этом шоу нет запретов и ограничений, поэтому Лолита пришла и сразу разложила все по полочкам. 56-летняя певица дала девушке много советов, которые сама получила только с опытом.

«С возрастом голос все равно меняется. Я почувствовала изменения с климаксом», — призналась артистка. «Это меня тоже ждет?», — робко спросила Дора. «Ты знаешь, беда в том, что кладбища помолодели. Очень круто дожить до климакса и его пережить», — заверила в ответ звезда.

Лолита также попросила школьницу не бояться падений, а еще не обращать внимания на то, сколько собирают просмотров новые видео.

«А также не занимайся проституцией! В музыке щас это названо модным словом эскорт», — добавила артистка.

«А еще я бы дала совет — не встречайтесь с рэперами», — предложила Дора.

«Почему? ****** все что движется!» — заявила Милявская. Она подчеркнула, что со временем можно пожалеть, что не легла в постель с каким-либо мужчиной. По мнению артистки, от жизни нужно брать все.

К слову, героини передачи обменялись подарками. Лолита подарила девушке кое-что из своих украшений, а Дора всех удивила, преподнеся звезде подушку в виде соблазнительного аниме-красавца. «Это то, что мне не хватало!», — обрадовалась Лолита и сразу легла на своего «нового мужчину».

Милявская осталась в восторге от Доры и даже позволила ей записать кавер на ее хит «Пошлю его на…». Певица заверила, что разрешит выпустить кавер, если он ей понравится. А кому досталась роза признания от тайного зрителя и какие еще откровения Лолита выдала во время съемок, смотрите в шоу «Студия 69».