«Школьный автобус»: экс-муж Арнтгольц оценил, как Климова разместила в авто своих детей

В интервью программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» 42-летняя Екатерина Климова рассказала о том, что она никогда не планировала стать многодетной мамой. Все получилось абсолютно случайно. Первенца — дочку Елизавету — актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» родила, когда ей самой было 24 года. Отцом девочки стал ювелир Илья Хорошилов. Говоря о разрыве с первым мужем, знаменитость подметила, что ушла от него к Игорю Петренко и сделала это «не оглядываясь».

От второго супруга Екатерина родила двоих сыновей: Матвея, ему тринадцать лет и Корнея, ему одиннадцать лет. Расставшись с Петренко, актриса осталась уже с тремя детьми на руках. Их нужно было обеспечивать и кормить. Климова много работала, успевая и сниматься в кино, и играть в театре.

Познакомившись с Гелой Месхи, Екатерина полюбила его за талант. Актер не побоялся связать свою жизнь с женщиной, у которой уже были дети, своя история, сложившаяся карьера. В этом браке на свет появилась маленькая Белла. Девочке недавно исполнилось четыре годика.

Климова старается уделять внимание всем своим наследникам. Отправляясь в путешествие, актриса обязательно берет с собой детей. В Instagram Екатерина поделилась свежим семейным снимком. Одним из первых фото экс-возлюбленной Гелы Месхи оценил Иван Жидков. Актер подметил, что автомобиль Климовой с детьми на заднем сидении больше напоминает школьный автобус.