«Во многом помогает дочка»: Отиева научилась экономить на фоне самоизоляции

Звезда 90-х дала понять, что ей вполне хватает пенсии. А на безденежье жалуются те люди, чьих накоплений вполне хватит на безбедное существование и внуков, и правнуков.

Буквально на днях супруга ныне покойного Николая Караченцова — актриса Людмила Поргина пожаловалась на отсутствие денег. С финансовыми трудностями вдова народного артиста РСФСР столкнулась в период самоизоляции. Так, знаменитость призналась, что иногда сбережений не хватает даже на самое необходимое. И это при том, что заслуженная артистка России живет не одна, а с любимыми питомцами. У Поргиной в доме шесть кошек, четыре попугая и собака.

К слову, о своей жизни в условиях пандемии рассказала и 61-летняя Ирина Отиева. Звезда 90-х дала понять, что ей вполне хватает тех денег, которые она получает от государства в виде пенсии. По словам артистки, она не может назвать себя избалованным человеком. Певица привыкла жить по средствам и знает, что такое экономия. Еще будучи ребенком Отиева знала, как важно сохранить бюджет. Ирина росла в семье врачей, доходы были небольшие, но стабильные. На фоне самоизоляции артиста сумела значительно сократить свои расходы. Продукты она заказывает дней на пять-шесть. Может сходить в аптеку. А иных трат у певицы нет.

«Во многом мне помогает доченька», — рассказала Ирина Отиева в интервью Teleprogramma.pro.

По словам певицы, зачастую на безденежье жалуются те люди, чьих накоплений хватит на безбедную жизнь и внуков, и правнуков. Отиева уточнила, что она соблюдает социальную дистанцию и самоизолировалась еще до того, как наступил коронавирус. Знаменитость подметила, что ее мало интересует то, что сейчас происходит в шоу-бизнесе. А свои «карантинные» каникулы Ирина проводит за чтением книг.