«Такая постройневшая»: 61-летняя Лариса Гузеева в трико и без маски предстала на улице

Телеведущая во время очередных съемок забыла про средства защиты. При этом многие отметили, что женщина похорошела.

Лариса Гузеева неустанно работает на телевидении. Когда-то она была актрисой, а теперь уже больше 10 лет ведет передачу «Давай поженимся!». В период карантина артистка стала больше времени проводить дома, но работу не оставила. А вот ее коллега Василиса Володина предпочла не рисковать здоровьем. Более того, с недавних пор Гузеева ведет новый проект «На дачу!», где помогает обустраивать быт и решать семейные проблемы.

Накануне 61-летняя Гузеева отправилась на очередные съемки. В соцсети она поделилась кадром с членами съемочной группы. Парни и девушки предстали в перчатках и масках, а вот сама телеведущая была без средств защиты. Она позировала в черном спортивном костюме, состоящем из трико и толстовки.

«Дядя Гурам, а Ира выйдет?» — шутливо подписала кадр Лариса Андреевна.

Однако фото вызвало беспокойство поклонников. Многие были озадачены тем, почему телеведущая не надела маску, так как работает с большим количеством людей. А вот преданные фанаты отметили, что она постройнела и похорошела.

«Почему все в масках, а вы нет? Мы же вас любим и переживаем за вас», «Какая вы молодец, что работаете для нас», «Как всегда стильная, красивая», «Ларочка здесь, самая красивая!», «Как вы похорошели, просто великолепно. Восхитительное перевоплощение», «Уж ты! Похудела!!! Люблю всем сердцем», «Такая постройневшая», — прокомментировали пост подписчики.