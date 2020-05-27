Звезда сериала «Клон» Стефани Бриту ждет ребенка

Актриса Стефани Бриту, сыгравшая в популярном бразильском сериале «Клон» дочь Мохамеда и Латифы Самиру, сообщила в своем Instagram, что беременна. Кроме того, что звезда поделилась снимками в интересном положении, так она еще и сообщила подписчикам пол своего будущего первенца – звезда ждет сына.

«Открываю свою официальную позу беременных с принцем в животе! Да, у нашего маленького мальчика уже есть имя! И это прекрасно!» — написала актриса под снимком.

Напомним, в «Клоне» актриса Стефани Бриту снялась в возрасте 14 лет. До этого сериала она принимала участие и в других телепроектах, а также работала моделью. Однако настоящая слава пришла к ней именно после «Клона». Сейчас Бриту 33 года, она замужем за юристом, и это ее второй брак.