«Как можно писать такие сообщения»: Брухунова возмутилась непрошенным советам от поклонников

31-летняя Татьяна Брухунова, молодая супруга 74-летнего артиста Евгения Петросяна, активно ведет микроблог в Instagram. Девушка делится со своими фолловерами рецептами блюд, обзорами на те или иные товары, а также публикует фото своих образов. Обратная связь на публикации не заставляет себя ждать – под каждым постом читатели оставляют сотни комментариев, причем не всегда положительных и лестных. И такие отрицательные отзывы задевают Брухунову практически постоянно.

Кроме того, девушка получает в личные сообщения множество негатива или непрошенных советов. Ее терпение лопнуло, и она показала, что написали ей в «Директ». В stories аккаунта Брухунова дала ответ на совет изменить цвет своих волос на светлый.

«Как можно писать такие сообщения незнакомым людям? Я брюнетка от рождения. Неужели я произвожу столько безмозглое впечатление, чтобы убить волосы и перекрасить их в светлый тон? И потом пару лет лечить и восстанавливать! Когда люди усвоят, что нельзя вот так, — взорвалась Брухунова от непрошенного совета.

Ранее она отреагировала на критику своего аутфита в стиле babushka-style. Она выбрала довольно яркий и смелый образ, но не все его оценили.