«Я застал Настю в сауне с водителем»: бизнесмен вспомнил, как ему изменила беременная Волочкова

Владислав Фоменко утверждает, что балерина в 2014 году носила его ребенка под сердцем.

Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко заявил, что в 2014 году балерина Анастасия Волочкова была беременна от него. По его словам, они познакомились в загородном комплексе на Новой Риге, где проходил отборочный тур конкурса красоты. Ради танцовщицы Владислав даже оставил жену и ребенка.

При этом мужчина отметил, что Волочкова откровенно выуживала у него деньги. В то время она как раз строила свой шикарный загородный дом. Попросила, к примеру, у любимого мангал за 400 тысяч рублей. Он ей отказал, но она обиделась, и мужчина решил исполнить ее просьбу. Это уже позже он узнал, что на Новой Риге Волочкова получила прозвище Настя-пылесос, потому что высасывала из разных мужчин деньги.

Как отметил Фоменко, через какое-то время у Волочковой случилась задержка. Он понял, что балерина беременна.

«А потом случилось жуткое. Я застал Настю в сауне с ее водителем. Это было в том самом новом доме, где шел ремонт, где мы планировали растить нашего малыша. Я собрал вещи и уехал». Владислав Фоменко

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Фоменко добавил, что ему очень интересна судьба их ребенка. Он не сомневается, что танцовщица родила малыша и скрывает его теперь от окружающих. Возможно, она вообще отдала ребенка другим людям, у которых он сейчас и живет, сообщает «Комсомольская правда».