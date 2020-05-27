«Я-то готовить училась у мамы»: Муцениеце поделилась подробностями о теще Прилучного

Еще в феврале актриса из фильма «Тобол» сообщила поклонникам о своем разводе с Павлом.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, отношения Агаты Муцениеце и Павла Прилучного «зависли» на стадии развода. При этом актриса из фильма «Тобол» дала понять, что не испытывает к мужу неприязни. И даже наоборот — заверила, что все еще его любит. Вот только бороться за свой брак знаменитость не собирается. По словам Агаты, для нее приоритет иной, чтобы их с Прилучным дети росли в гармоничных условиях и как можно дольше оставались в неведении всех взрослых проблем.

Сейчас актриса живет отдельно от Павла вместе с семилетним сыном Тимофеем и четырехлетней дочкой Мией. Рядом с Агатой находится и ее мама. Нонна Муцениеце прилетела в Москву из Риги еще в марте. Однако из-за введенного режима самоизоляции женщина не смогла вернуться обратно и пока живет с дочерью и внуками в их городской квартире.

Говоря о своей семье, актриса поделилась подробностями о теще Павла Прилучного. Так, знаменитость уточнила, что готовить ее учила именно родительница. По словам Агаты, нынешние молодые девушки мало интересуются кулинарией. Однако сама Муцениеце росла в доме с профессиональным поваром и у нее не было шанса избежать импровизированных мастер-классов у плиты. Актриса заверила, что пока ее мама живет с ними — они с Тимошей и Мией — могут наслаждаться «изумительной кухней».

«Я-то готовить училась у мамы… Она великолепно готовит овощи с чесноком. Запекает, посыпает сыром, добавляет подливу — получается нечто невероятное», — приводит 7days слова Агаты Муцениеце.

Ко всему прочему, как говорит актриса, теща Павла Прилучного прекрасно ладит с внуками. И это при том, что Нонна старается их не баловать. По словам Агаты, у ее мамы все в меру — может и приласкать и поругать, если есть за что.