«Ура! Мой четвертый племянник»: Нахапетова отреагировала на пополнение в их семье

От первого мужа — народного артист РСФСР Родиона Нахапетова — ныне покойная Вера Глаголева родила двух дочерей — Анну и Марию. В браке с бизнесменом Кириллом Шубским на свет появилась младшая наследница актрисы — Анастасия.

Анна Нахапетова старше своей сестренки Насти на пятнадцать лет. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, все дочери именитой артистки успели обзавестись детьми. У Марии есть двое сыновей — Кирилл и Мирон. Анна воспитывает тринадцатилетнюю дочку Полину. Дважды стать мамой к своим 26 годам смогла и Анастасия Шубская. 27 мая стало известно о том, что она подарила мужу-хоккеисту еще одного сына — Илью. У пары подрастает первенец Сережа, в августе малышу исполнится два годика. Таким образом, разница в возрасте между наследниками Александра Овечкина будет незначительной.

В Stories Анна Нахапетова поделилась снимком, который ранее на личной страничке микроблога опубликовала Анастасия Шубская. Перед объективом фотокамеры новоиспеченная мамочка предстала с маленьким сыном на руках. В клинику приехал и Александр Овечкин. Спортсмен не смог пропустить такое важное для них событие. Дочка ныне покойной Веры Глаголевой отреагировала на пополнение в семье, подметив, что теперь она стала тетей сразу четверых племянников.

«Ура! Мой четвертый племянник», — отметила Анна.

Через несколько дней Овечкин сможет забрать жену и новорожденного сына домой. Анастасия чувствует себя хорошо, впрочем, как и их малыш.