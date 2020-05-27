«Просто Настя Заворотнюк!»: новая возлюбленная Жигунова прокомментировала сходство с актрисой

Многие поклонники «гардемарина» уверены, что он не может забыть «прекрасную няню».

Этой весной в личной жизни артиста Сергея Жигунова произошли перемены. Он во второй раз расстался со своей 61-летней супругой Верой Новиковой и сошелся с журналисткой Викторией Ворожбит. Ирония судьбы в том, что новая пассия как две капли воды похожа на ту, ради которой Жигунов уходил от Новиковой, — актрису Анастасия Заворотнюк.

больше по теме Сергей Жигунов познакомил свою новую возлюбленную с мамой Виктория Ворожбит поразительно похожа на Анастасию Заворотнюк.

Поклонники считают, что Ворожбит, с которой артист познакомился еще в 2018 году на Сахалине, напомнила ему Заворотнюк. Актер и его возлюбленная проводят время в самоизоляции вместе, публикуя похожие снимки локаций и природы. В свежем посте в Instagram Ворожбит поделилась своим портретом, и тут же подписчики напомнили ей, на кого брюнетка похожа. «Просто Настя Заворотнюк!» — написала одна их читательниц. Но девушка решила прокомментировать подобное сравнение:

«Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит, — ответила подписчице брюнетка. И подчеркнула: «Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты».

Ворожбит отметила, что за постоянные сравнения в комментариях под своими фотографиями она отправляет назойливых фолловеров в бан.

А вы, дорогие читатели, видите сходство между Ворожбит и Заворотнюк?