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Звездный гость

Звезда «Уральских Пельменей» Илана Юрьева показала, чем кормит мужа на завтрак

Даже в день рождения артистка составила довольно простой набор блюд.

Звезда «Уральских Пельменей» Илана Юрьева показала, чем кормит мужа на завтрак
Илана Юрьева. Фото https://www.instagram.com/ilana7788/

Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева продемонстрировала в личном блоге, чем потчует своего мужа Дмитрия Дылдина на завтрак.

Как оказалось, селебрити кормят своих мужей вовсе не рябчиками с куропатками и не белужьей икрой. К примеру, ранее мы писали о жене Эммануила Виторгана Ирине Млодик, которая нажарила своему мужу с утра картошки, а Саша Савельева приготовила для благоверного Кирилла Сафонова макароны с сыром.

Илана Юрьева преподнесла мужу завтрак в постель, и для этого был особенный повод — день рождения любимого. На подносе стоял кофе с молоком, яичница с жареной колбасой и фасолью, а также оладушки. Был и приятный праздничный бонус — мини-тортик с зажженной свечкой. Судя по реакции Дылдина, завтрак ему очень понравился.

Напомним, Дмитрий является вторым супругом артистки. Первый раз звезда выходила замуж за актера Антона Юрьева. В этих отношениях у нее детей не было, а вот от второго брака в 2015 году у нее родилась дочь Диана.

Также стало известно о пополнении в семье Александра Овечкина и Анастасии Шубской. У пары 27 мая появился на свет мальчик, которого они назвали Ильей.

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