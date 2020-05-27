Звезда «Уральских Пельменей» Илана Юрьева показала, чем кормит мужа на завтрак

Даже в день рождения артистка составила довольно простой набор блюд.

Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева продемонстрировала в личном блоге, чем потчует своего мужа Дмитрия Дылдина на завтрак.

Как оказалось, селебрити кормят своих мужей вовсе не рябчиками с куропатками и не белужьей икрой. К примеру, ранее мы писали о жене Эммануила Виторгана Ирине Млодик, которая нажарила своему мужу с утра картошки, а Саша Савельева приготовила для благоверного Кирилла Сафонова макароны с сыром.

Илана Юрьева преподнесла мужу завтрак в постель, и для этого был особенный повод — день рождения любимого. На подносе стоял кофе с молоком, яичница с жареной колбасой и фасолью, а также оладушки. Был и приятный праздничный бонус — мини-тортик с зажженной свечкой. Судя по реакции Дылдина, завтрак ему очень понравился.

Напомним, Дмитрий является вторым супругом артистки. Первый раз звезда выходила замуж за актера Антона Юрьева. В этих отношениях у нее детей не было, а вот от второго брака в 2015 году у нее родилась дочь Диана.

Также стало известно о пополнении в семье Александра Овечкина и Анастасии Шубской. У пары 27 мая появился на свет мальчик, которого они назвали Ильей.