Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram разместил снимок певицы Валерии в обнаженном виде. На фотографии яркая исполнительница стоит без одежды. Они прикрывает грудь руками и улыбается.

При этом Рустам Солнцев привел цитату, которая когда-то обронила исполнительница. «В очередной раз убеждаюсь: люди больше всего ненавидят того, по отношению к кому были неправы».

Судя по всему, таким образом Рустам Солнцев отреагировал на скандал, который сейчас разгорелся в мире шоу-бизнеса. Напомним, что в одной из бесед с журналистами продюсер Иосиф Пригожин заявил о бедственном положении артистов в связи с пандемией. Многие посоветовали супругу Валерии не плакаться. Есть люди, которым сейчас намного хуже, чем артистам.

В какой-то момент к травле и троллингу Пригожина подключился музыкант Сергей Шнуров. Он опубликовал стихотворение, в котором высмеял коллегу. Завязался нешуточный спор. Пригожин уже пообещал после карантина по-мужски поговорить со Шнуровым, который нелестно отзывался не только о продюсере, но и о его супруге Валерии.