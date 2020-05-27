«Не становитесь совсем взрослыми»: Яна Поплавская поделилась снимком из своего детства

Актриса отметила, что многие люди забывают, какими они были много лет назад.

Актриса Яна Поплавская в Instagram разместила снимок, который был сделан в начале семидесятых годов. На фотографии ей примерно пять лет. Совсем еще маленькая Поплавская улыбается неизвестному фотографу.

Как отметила «Красная Шапочка советского кинематографа», она прекрасно знает, в чем проблема большинства взрослых людей. Они забывают, какими были в детстве.

«Если бы вы чаще смотрели на мир через призму своих детских ощущений, воспоминаний, восприятия жизни, то были бы несоизмеримо счастливее, радостнее и добрее. Лучше бы понимали своих детей. Когда я была маленькой, меня спрашивали, кем я хочу стать, когда вырасту? Я говорила, что не вырасту. Не хочу быть взрослой. Питер Пен меня бы точно понял! Не становитесь совсем взрослыми». Яна Поплавская

Отметим, что сейчас Яна Поплавская обустраивает свой дом в Подмосковье, где она собирается жить с молодым гражданским мужем — радиоведущим Евгением Яковлевым. Как отметила звезда, этой весной должна была пройти их свадьба, но из-за пандемии они ее перенесли на неопределенный срок.