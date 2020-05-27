«С каким шармом!»: Орбакайте проникновенно прочитала Чехова поклонникам

В Сети за время самоизоляции появилось множество интересных проектов с участием звезд не только театра и кино, но и эстрады. Так, знаменитый певец Филипп Киркоров снялся в онлайн-сериале «На удаленке», где сыграл самого себя, рекламирующим самые неожиданные товары и услуги. Получилось очень комично и ярко.

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Вот и Кристина Орбакайте снова поучаствовала в одной из творческих онлайн-активностей, которую запустил в апреле театр «Современник» — антивирусный проект «Доктор Чехов». Сначала певица прочла отрывок из рассказа «Маска», а на этот раз представила «Шампанское». Видеороликом своего выступления звезда поделилась в Instagram.

Многие поклонники певицы восхитились ее чтением. Они отметили, что Орбакайте очень приятно слушать.